Артемия Лебедева потребовали лишить госнаград за слова о Беслане

Высший совет осетин направил на имя генпрокурора России Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина заявления с требованием лишить дизайнера Артемия Лебедева государственных наград и привлечении его к ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Поводом для обращения стали высказывания Лебедева о теракте в Беслане в интервью. Члены совета уверены, что своими словами блогер оскорбил чувства пострадавших при трагедии.

"Этот блогер должен принести извинения народу Осетии", — говорится в сообщении.



1 августа журналист Юрий Дудь разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым. В ходе диалога дизайнер раскритиковал деятельность организации "Матери Беслана". По его словам, общественники "раздувают уже давно неактуальную тему".

Артемий Лебедев назвал никчемными представителей одной профессии

В этом же интервью Лебедев поделился своим взглядом на Русскую Православную Церковь (РПЦ) и патриарха Кирилла. Блогер выразил свое видение церковной структуры России, сравнивая ее с православными церквями в Болгарии, Грузии и Греции.