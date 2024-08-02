Площадь в центре Петербурга захотели переименовать

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов захотел переименовать площадь Труда в центре города. Глава региона предложил вернуть локации старое название, передает портал 78.ru.

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Площадь Труда находится в Адмиралтейском районе, до 1918 она называлась Благовещенской.

«Там стояла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. И правильно будет вернуть прежнее, историческое название этой площади», — заявил Беглов.



Однако окончательное решение о переименовании площади власти примут после опроса петербуржцев, отметил губернатор.

В июле в Москве площадь у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии. До этого она называлась площадью Европы и была создана в рамках российско-бельгийского проекта в сентябре 2002 года.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский в ответ на недружественные действия Финляндии.