Военэксперт оказался в центре скандала из-за поздравления десантников

Военный эксперт Юрий Подоляка в своем Telegram-канале сегодня опубликовал пост с поздравлением ко Дню ВДВ РФ. Что пошло не так и к чему привело?

Что не так с постом Подоляки

Военный эксперт сопроводил поздравление ВДВ РФ картинкой. На изображении был показан мужчина с голубым беретом на голове и вертолетом на фоне.

Военкоры через некоторое время указали на две ошибки Подоляки. Во-первых, вертолетом на фоне был американский Apache. Во-вторых, на голубом берете у десантника виднелся украинский трезубец.

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Подоляка удалил картинку и заменил ее изображением флага ВДВ РФ с подписью.

Как Подоляка объяснил эту ситуацию

«Специально для идиотов, которые хайпуют на картинке. Во-первых, спешу им сказать, что они ИДИОТЫ и кроме как цепляться за опечатки ничего у меня найти по существу не могут. Потому что, в отличие от них, ко мне можно прицепиться только за очепятки. А потому они и ИДИОТЫ, раз это показывают. Умный бы не стал делать „глубоких выводов“ на этом. Они же ухватились за шанс. Ей богу, как дети малые, у которых отняли игрушку. Теперь два слова для нормальных людей, которые уже, думаю, и так все поняли. Как было дело. Все просто. Был в дороге. Ехал всю ночь. Остановился утром в кафешке, чтобы обзор людям сделать, ну и пацанов поздравить. Выбирал фотку на смарте из предложенных. Нормально показалось. Кто там спросонья присматривался к тому трезубу. Я и сейчас его почти не разглядел (когда присмотрелся)», — написал Подоляка.



Военный эксперт также обратил внимание, что «все нормальные люди поняли, что произошло».

«А идиоты, которых я постоянно клюю за их НЕКРАСИВЫЕ ДЕЛА, понесли хайп на этом, и которые не могут мне ответить по существу своих РЕАЛЬНЫХ некрасивых делишек. Наверное, даже хорошо, что такой казус вышел. По крайней мере, все идиоты успели высказаться и показать, кто они есть. А еще приятно осознавать, что вся эта шакалья свора (которая мешала пацанам на войне и прикрывала подонков в погонах, которых сейчас сажают в СИЗО) следит за моей работой. А еще я рад, что могу еще раз пацанов поздравить с праздником!» — добавил он.



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«Ну, разбирая субъективную сторону деяния, сильно сомневаемся, что у Юрия был прямой умысел совершения информационной диверсии или оскорбления наших доблестных десантников в их праздник. При этом все же действительно надо лучше проверяться, тут ничего не попишешь. Разрешите все же выступить вновь котами Леопольдами и предложить всем жить дружно», — отметили «Два майора».



На пост Юрия Подоляки также обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.

«„Главный военный эксперт“ страны Юрий Подоляка разместил поздравление с Днем ВДВ, сопроводив его прекрасной фотографией. Картинка, которую использовал уважаемый „военный эксперт“, находится простым поиском. Не рассмотреть американский вертолет на картинке и украинский трезуб на кокарде?» — удивился он.



О ситуации с Юрием Подолякой высказался и политолог Борис Якеменко — один из ведущих программы «Соловьев Live».

«Юрий Никулин вспоминал, что во время войны „на нашу территорию забрасывались немцы, переодетые в форму работников милиции, советских военных, железнодорожников. Многих из них ловили. Рассказывали, произошел и такой случай. Немец, переодетый в советскую военную форму, шел по Сестрорецку. На него неожиданно из-за угла вышел советский генерал. Немец растерялся и, вместо того чтобы отдать приветствие под козырек, выкинул руку вперед, как это делали фашисты. Его тут же схватили», — считает эксперт.



Якеменко также написал, что «майданный сотник — это состояние души, которое не выводится никакими знакомствами в кабинетах, среди теленачальников и даже российскими паспортами».