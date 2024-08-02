Пострадавшие от удара молнии в парке «Патриот» выписаны из больницы

Из больницы выписаны трое пострадавших от удара молнии в парке «Патриот». Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

— Трое пострадавших после удара молнией в парке «Патриот» выписаны из больницы с дальнейшими рекомендациями, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».



28 июля молния ударила в трех человек в военно-патриотическом парке «Патриот» в Одинцовском городском округе. На место происшествия были вызваны реанимобили. Один из пострадавших смог самостоятельно подняться на ноги, но у жертвы грозы диагностировали гипертонический криз средней тяжести.

В тот же день стало известно об увеличении числа пострадавших от удара молнии в парке — их стало четыре. Это двое мужчин и две женщины. При этом 39-летний мужчина, помимо удара током, получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба. Также в Сеть попало видео с первыми минутами после удара. Сообщается, что у одной из пострадавших женщин случился гипертонический криз.