СФ одобрил закон об условиях упоминания наркотиков в литературе и кино

Совет Федерации одобрил на заседании закон о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания о них в литературе и кино.

Согласно принятому закону, не подпадают под пропаганду наркотиков произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, наркосодержащие растения "составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла". При этом они не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности либо необходимости их незаконного потребления, о каких-либо преимуществах незаконного использования наркотиков, о совершении иных незаконных действий в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений "путем их оправдания или представления как общепринятых норм поведения".

Также норма о пропаганде не распространяется на специализированные медицинские и фармацевтические издания, содержащие сведения о разрешенных к применению в медцелях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, на научные и учебные издания, в том числе аудиовизуальные произведения, не содержащие информацию о допустимости, привлекательности либо необходимости незаконного потребления наркотиков. При этом информация о наркотических средствах в таких изданиях должна содержаться "исключительно в целях и объеме, необходимых для осуществления научной и образовательной деятельности".

Если произведения литературы и искусства, в которых наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, наркосодержащие растения составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла, находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года. Закон предусматривает, что маркировка должна содержать информацию о вреде для здоровья незаконного потребления наркотиков, о законодательном запрете их незаконного оборота, а также об установленной законодательством ответственности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, наркосодержащих растений. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, порядок маркировки, в том числе ее способы, сроки, объем указываемых в ней сведений, а также перечень произведений будет установлен Минкультуры РФ.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.