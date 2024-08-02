Совфед одобрил законы о наказании за участие в нежелательных организациях

Совет Федерации одобил законы, предусматривающие административную и уголовную ответственность за деятельность в нежелательных организациях.

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Уточняется, что в настоящее время предусмотрена ответственность только в иностранных и международных организациях, чья деятельность признана нежелательной. Так, за повторное участие в подобных организациях (если ранее лицу назначали административное наказание за это правонарушение - Прим.ред.) назначается штраф от 300 до 500 тыс.рублей.

А в случае предоставления или сбора средств для таких организаций предусмотрены обязательные работы сроком до 360 часов. В некоторых случаях наказание может быть в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее Совфед принял закон, предоставляющий полномочия для судебных приставов использовать силу и иметь при себе огнестрельное оружие в случае угрозы жизни со стороны нарушителя.