Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов

Закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся в России или нарушивших закон, был одобрен Советом Федерации в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

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Кроме того, документом устанавливаются некоторые ограничения для них, в частности на управление машиной, открытие банковского счета, запрет на заключение брака и приобретение недвижимости.

Корректировки вносят в ряд законов. Как отмечается, иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц.

«После исключения из этого реестра действие режима прекращается. Порядок применения нового режима установит МВД», - пишет агентство.



При проведении госконтроля в сфере миграции в рамках высылки у полицейских при предъявлении служебного удостоверения будет право на доступ в жилые и иные помещения, в которых проживает или фактически находится иностранец в режиме высылки.