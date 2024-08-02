Ветеринары подали в суд на москвича, пасущего в городе коз

Комитет ветеринарии Москвы обратился в суд с просьбой запретить жителю Бутово пасти коз в черте города. В сообщении уточняется, что животные пасутся в районе станции метро «Скобелевская». При этом козы загрязняют продуктами своей жизнедеятельности окружающее пространство, а хозяин за этим не следит.

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«В связи с многочисленными жалобами жителей района Бутово и тем, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных, истец просит суд разрешить возникший спор с ответчиком», - цитирует РИА Новости сообщение суда.



Как сообщает «Говорит Москва», коз на придомовом участке в частном секторе содержит 75-летний пенсионер. При этом утверждается, что животные повреждают припаркованные автомобили. В адрес пенсионера уже поступали жалобы из «Мосветобъединения» и «Россельхознадзора», но тот их проигнорировал.