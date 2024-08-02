Илья Яшин* опубликовал первый пост после обмена

Оппозиционер Илья Яшин* опубликовал первый пост после освобождения. Об этом сообщает «АиФ».

Яшин* выложил снимок, на котором он стоит с Леонидом Волковым*, Иваном Ждановым* и Марией Певчих* (все трое признаны в РФ иностранными агентами).

«Скоро все расскажу, а пока просто спасибо всем, кто переживал. Всех вас обнимаю!» — написал он.



Напомним, что Яшина* освободили в минувший четверг, 1 августа, в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. ФСБ сообщала, что в результате процесса в Россию вернулись восемь граждан, которые находились в заключении в ряде стран НАТО. В качестве ответной меры Западу были выданы ряд граждан США, Великобритании и Германии, а также прозападные активисты из числа российских граждан.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом