Что известно об освобожденных российских шпионах Анне и Артеме Дульцевых

Российские граждане, вернувшиеся 1 августа в страну благодаря обмену с странами Запада, заслуживают всяческого уважения за все, что сделали для Родины. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. В Telegram-канале он рассказал о супружеской паре Артема и Анны Дульцевых, отметив, что об их истории нужно снимать фильмы.

Супруги прибыли в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. Там муж и жена создали компанию в сфере IT и онлайн-галерею. В 2022 году американская разведка передала словенским спецслужбам данные о супругах: были указаны их настоящие имена и факты биографии. Шурыгин считает, что их мог сдать «крот», работавший в Службе внешней разведки (СВР).

После этого супругов арестовали. По информации словенских следователей, в их компьютерах нашли защищенный софт для связи с Москвой, а в личных вещах — крупную сумму денег. После ареста их детей передали в приемную семью.

Камала Харрис оконфузилась во время обмена заключенными между РФ и США

В Словении Дульцевых объявили законспирированными сотрудниками СВР. Два года их продержали в тюрьме, угрожая сроками и требуя признания принадлежности к российской разведке. Когда переговоры об обмене достигли финальной стации, супруги признали свою вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их к 1 году и 7 месяцам заключения за шпионаж, а после Артема и Анну вывезли на обмен.