Депутата заподозрили в оскорбление чувств десантников

Депутат городской думы Краснодара Павел Попов («Единая Россия») опубликовал поздравление к Дню ВДВ. Берет десантника был другого цвета.

© РИА "ФедералПресс"

«Берет десантника зеленый, а не синий», – следует из опубликованного в соцсетях поста.



Сообщение, спустя некоторое время, было удалено, однако, копия с привязкой по времени осталась в распоряжении «ФедералПресс».

© Скриншот

Позже уже появился пост с традиционным цветом берета десантника.

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Губернатор Волгоградской области решил, что проблему с рождаемостью помогут исправить мигранты.