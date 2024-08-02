Депутата заподозрили в оскорбление чувств десантников

Оскорбление чувств десантников: краснодарский депутат сменил цвет берета ВДВ
Депутат городской думы Краснодара Павел Попов («Единая Россия») опубликовал поздравление к Дню ВДВ. Берет десантника был другого цвета.
«Берет десантника зеленый, а не синий», – следует из опубликованного в соцсетях поста.
Сообщение, спустя некоторое время, было удалено, однако, копия с привязкой по времени осталась в распоряжении «ФедералПресс».
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Позже уже появился пост с традиционным цветом берета десантника.
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