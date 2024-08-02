В Оренбурге школьник заставил мальчика встать на колени из-за электронных сигарет

В Оренбурге 16-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела после конфликта с 14-летним школьником. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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По версии следствия, юноша подумал, что мальчик рассказал родителям о том, что знакомые подозреваемого курят электронные сигареты. Из-за этого он подошел к школьнику, схватил за шею и ударил по лицу.

После этого молодой человек продемонстрировал другим несовершеннолетним и пострадавшему пистолет. Угрожая, он потребовал, чтобы школьник встал на колени и публично извинился.

«Воспринимая для себя угрозы реально, потерпевший выполнил требование, после чего обвиняемый покинул место происшествия», – поделились в ведомстве.



Подростка задержали. Юноша признал вину полностью и раскаялся. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. На данный момент расследование завершено. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.