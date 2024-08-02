«Королева марафонов» Елена Блиновская распродает свое имущество, чтобы погасить долги по налогам. Как сообщает Telegram-канал Mash, она уже продала элитную квартиру за 70 млн и сейчас собирается избавляться от остатков элитного автопарка.

По данным канала, у Блиновской сейчас арестовано абсолютно все. Средства приходится изымать через специальный счет в Следственном комитете, после которого деньги по ходатайству перечисляют в государственный бюджет. Таким образом, в казну ушли уже 100 млн рублей. Также были перечислены средства с продажи квартиры в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу — она была оформлена на отца блогера. Также налоговая забрала арестованные на счетах компаний Блиновской 60 млн рублей.

Названа причина объявления в розыск мужа Блиновской

Сейчас «королева марафонов» просит снять арест с ее Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла. Их она хочет продать ради погашения долга. Однако вырученных денег не хватит, чтобы погасить еще 678 млн рублей долга. По этой причине Блиновская подала на банкротство — первое заседание по этому вопросу пройдет в августе.