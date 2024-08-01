Дудь* сравнил жизнь в России и заграницей

Журналист и блогер Юрий Дудь* пожаловался Артемию Лебедеву на криминал в европейских городах, на карманников-беспредельщиков и невкусные рестораны. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал Telegram-канал Mash.

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— В России было безопаснее, но страшнее и вкуснее, — рассказал Дудь*.



По его словам, миф о спокойной жизни разрушается о криминал. Он отметил, что преступления совершают не мигранты, а обычные неприметные люди, передает Telegram-канал.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что решил оставить своим десятерым детям по квартире. Он отметил, что в идеале планирует добиться этого еще до своей смерти. В настоящий момен ему уже удалось накопить на несколько квартир для своих детей.

До этого стало известно, что Юрий Дудь* пытается заработать на своих поклонниках 60 миллионов рублей за четыре дня, обещая люкс-тур на яхте в Испании. Один билет стоит примерно 3,4 миллиона рублей. При этом на яхте запланировано всего два дня. Около половины всех билетов до сих пор не проданы.

*Признан Минюстом России иноагентом.