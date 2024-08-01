Суд оставил без движения иск Бакальчук о расторжении брака

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск предпринимательницы Татьяны Бакальчук, основательницы Wildberries, о расторжении брака с мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Во вторник, 30 июля, в СМИ появились публикации о том, что бизнесмен подала в суд заявление, предметом которого «являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

«Останетесь у разбитого корыта». Пригожин обратился к Бакальчук

«Судом вынесено определение об оставлении заявления без движения», — пояснили в пресс-службе.



По данным агентства, в суде не посчитали необходимым раскрыть причину такого решения.