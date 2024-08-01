Артемий Лебедев раскрыл впечатления от разговора с Кадыровым

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров произвел на него мощное впечатление во время разговора, в ходе которого он извинился перед политиком. Об этом Лебедев рассказал в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео опубликовано на YouTube.

«Он такой энергетически очень прямо... Я даже не знаю, как это сказать. Короче, он фигура», — раскрыл Лебедев впечатления от разговора с Кадыровым.



Он также назвал главу Чечни непростым человеком, отметив, что он отличается от многих известных и влиятельных личностей, которых блогер считает более простыми и демократичными.

«Здесь, конечно, другой человек, другого типа», — добавил он.



Лебедев в октябре заявил, что извинился перед Рамзаном Кадыровым во время визита в Чечню, где он получил диплом за второе место, которое его студия заняла в конкурсе на мастер-план Грозного. Блогер попросил у политика прощения за все, что его могло задеть в его высказываниях. Позднее он рассказал, что помощники чеченского лидера предоставили ему распечатки, из которых следовало, что Лебедев оскорбительно о нем высказывался. Также блогер обвинил СМИ в том, что они «специально перекрутили даты» его постов о Кадырове, чтобы сбить с толку его пресс-службу.