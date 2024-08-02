«Должен быть на свободе — чтобы террористы боялись»: кто такой Красиков

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале ролик, где запечатлен Вадим Красиков в аэропорту Анкары, которого доставляли «к самолету в шлеме как особо опасного преступника». Чем известен россиянин, за что был арестован и отбывал наказание в Германии?

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За что арестовали Красикова

В рамках обмена в Россию вернулись восемь человек (вместе с двумя несовершеннолетними — 10) — Вадим Красиков, Анна и Артем Дульцевы (и двое их детей), Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Павел Рубцов. Красиков одним из первых вышел из приземлившегося в Москве самолета. В аэропорту пленных встретил президент РФ Владимир Путин.

По данным немецких СМИ, Красиков — бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел», прибывший в 2019 году в ФРГ по поддельному паспорту на имя Вадима Соколова. По версии германской прокуратуры, 23 августа 2019 года в Берлине Красиков подъехал сзади на велосипеде к Зелимхану Хангошвили, участвовавшему во второй чеченской войне на стороне сепаратистов, и произвел три выстрела из пистолета, в результате которых Хангошвили был убит на месте.

Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета

Нападавший попытался скрыться, но был задержан недалеко от места преступления. 15 декабря 2021 года суд в Берлине приговорил Красикова к пожизненному заключению за убийство, «совершенное по приказу российских государственных органов», пишет ТАСС. Обвинение посчитало, что преступление было политически мотивированным, а киллер был связан с ФСБ и действовал по заказу российских властей.

Почему прокуратура ФРГ «разочарована» обменом Красикова

Немецкая прокуратура оказалась «разочарована» решением обменять приговоренного к пожизненному заключению экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В ведомстве считали, что помиловать россиянина должен был президент страны, а соответствующее поручение поступило от министра юстиции Марко Бушмана.

Дело Красикова, как пишут авторы статьи, рассматривалось в качестве политического, поэтому в прокуратуре не хотели передавать его в другое ведомство. Источники сообщили FAZ, что министр Бушман направил письмо генпрокурору Йенсу Роммелю и поручил ему «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по делу Красикова, чтобы его можно было передать России в рамках процедуры обмена.

Почему возвращение Красикова важно для России

Политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале, что «Красиков должен быть на свободе — чтобы террористы боялись». Он заявил, что Вадим ликвидировал жестокого террориста, активного участника захвата заложников в школе в Беслане.