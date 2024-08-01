Назван срок, грозящий Блиновской по трем уголовным статьям

«Королеве марафонов» Елене Блиновской грозит семь лет лишения свободы по трем статьям, рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что ей могут быть предъявлены обвинения по ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или имущества, полученных преступным путем) и ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). При этом, уточнил он, срок давности по делу об уклонении от налогов истек.

Поэтому суд не будет привлекать госпожу Блиновскую к уголовной ответственности именно по этой статье. Однако остаются две другие статьи: ст. 174.1 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, а ст. 187 УК РФ — до шести лет лишения свободы, — пояснил юрист.



Остапенко уточнил, что при назначении наказания будет учитываться количество дней, проведенных в СИЗО, характеристика личности подсудимой и ее позиция по делу. Эксперт отметил, что Блиновской может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Вопрос заключается в том, получит ли Блиновская снисхождение и выйдет на свободу, либо ей будет назначено реальное лишение свободы, что станет своеобразным предупреждением для других потенциальных неплательщиков налогов, — заключил Остапенко.



Московская прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. Ее будут судить по трем статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание преступных денег и неправомерный оборот средств платежей.