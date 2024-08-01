Гастро-школа в арт-кэмпе «Дикая Мята» - что ждет гостей

24-25 августа в легендарном арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится гастро-пикник «Август» — праздник гурманов и гедонистов! Гостей ждут изысканные блюда, гастро-маркет с фермерскими продуктами, выступления стендап-комиков и музыкальных резидентов арт-кэмпа «Дикая Мята», гала-ужин от топ шефов России, мастер-классы популярных гастро-блогеров, стрит-фуд, ресторанная зона и многое другое. В этом году, организаторы заложили новую традицию — выбирать продукт года. В 2024 таким продуктом стала свекла, блюда из которого войдут в меню каждого участника, тем самым раскрыв все гастрономические возможности корнеплода, который можно встретить в каждом магазине страны.

© PR-служба арт-кэмпа «Дикая Мята»

Ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia откроет на пикнике гастро-школу

В 2024 году гастро-пикник «Август» и ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia на период пикника откроют гастро-школу, где каждый сможет почерпнуть знания, которые пригодятся как дома, так и на пикниках. Chefs Team Russia профессиональное сообщество, призванное делиться опытом, вдохновлять, вкладывать свою энергию в развитие современной гастрономии.

Николай Сарычев, президент ассоциации Chefs Team Russia:

— Для Chefs Team — это важное сотрудничество, ведь мы можем делиться своим опытом и знаниями, за которыми приедут гости гастро-пикника «Август». Приготовление блюд или рассказ о каком-либо продукте — в нашем случае, свекла — оно экспертное. И для многих людей это очень важно и ценно. К тому же, мы мало знаем о нашей гастрономии, о наших продуктах и одна из наших задач — это обучение приготовлению блюд в целом и/или из определенного продукта. Мы будем рады, если гости пикника уйдут счастливые, довольные и с десятком новых рецептов, чтобы приготовить что-то новое у себя на кухне.



Шесть тематических площадок и гала-ужин от шефов топовых ресторанов России

Гастро-пикник «Август» — это уникальное гастрономическое событие, на котором представлены актуальные кулинарные тренды.

Территория пикника будет разделена на шесть тематических площадок: Art&Wine — локация, где можно будет узнать все о лучших российских винах; Сыр&Сидр — территория ароматных сыров и игристого сидра; Meat&Grill — место для ценителей крафтового пива и мяса, приготовленного на огне; Река&Море — территория рыбы и морепродуктов; Veg&Organic — площадка, посвященная органическим продуктам и здоровому образу жизни и Пряничный дворик, оформленный в виде пряничного дома, где будут представлены конфеты, шоколад, пряники и другие сладости.

Кульминацией гастро-пикника «Август» станет гала-ужин — восемь шефов представят индивидуальный курс под аккорды заходящего солнца. Удивлять кулинарными изысками будут шефы и бренд-шефы таких ресторанов и кафе, как «Кулинарный цех» — Анна и Дмитрий Шаляпины, Salden’S — Павел Мильгунов, TEN — Игорь Синдеев, бельгийская брассерия Hops — Дмитрий Строгов и шефы из ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia.

Стендап Елены Новиковой и выступления резидентов фестиваля «Дикая Мята»

В этом году на гастро-пикнике «Август» будет не только вкусно, но музыкально и даже смешно! Со своим стендапом выступят финалисты «Comedy Баттл», участники «Открытого микрофона» комики Елена Корнеева и Рамис Ахметов. Так же анонсировано шоу Елены Новиковой — знаковой фигуры в русскоязычном стендапе, автора и исполнительницы главной роли в сериале «Я не шучу».

Джаз, фанк, соул — гостей пикника ждет эксклюзивная музыкальная программа с участием резидентов арт-кэмпа и фестиваля «Дикая Мята». Уже известно, что на гастро-пикнике «Август» выступят такие группы, как «Клуб 33», Elena Jaya и легендарный «Квартал».