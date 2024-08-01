Лебедев назвал Мизулину «инфотеррористкой»

Известный российский арт-дизайнер и блогер Артемий Лебедев дал интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором назвал деятельность возглавляемой Екатериной Мизулиной «Лиги безопасного интернета» «инфотерроризмом».

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На вопрос журналиста, как Лебедев относится к Екатерине Мизулиной, блогер ответил «очень плохо». Лебедев считает, что деятельность Мизулиной и ее организации вредна для страны, так как она «отпугивает людей от страны».

«Я это [деятельность «Лиги безопасного интернета»] горячо не поддерживаю и считаю, что государство с такими [как Екатерина Мизулина] людьми должно бороться. Это же инфотерроризм», – заключил гость нового выпуска «Дудя».



Интервью с Артемием Лебедевым вышло на YouTube-канале Юрия Дудя 1 августа 2024 года. На момент публикации новости оно набрало более 1 млн просмотров, более 65 тыс. лайков и около 29 тыс. комментариев.

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Екатериина Мизулина – российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.