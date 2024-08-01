В Татарстане выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

Три новых случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане. Всего число заболевших выросло до девяти, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы девять случаев лихорадки Западного Нила", - сказал собеседник агентства.



Как сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ), в клинике на данный момент находятся пять пациентов с лихорадкой Западного Нила, все получают лечение в профильном отделении. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Остальные пациенты были выписаны в связи с выздоровлением.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, эндемичными по этой инфекции считаются и южные регионы России. Но в связи с потеплением климата вирус встречается в Центральной части России и Поволжье. Основным механизмом заражения является укус кровососущего комара. Для предупреждения заражения рекомендуется использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, а также следить, чтобы не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах, а при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.