На Алтае местные жители возмутились из-за нудистской фотосессии девушек на пляже

Девушки провели нудистскую фотосессию на алтайском пляже и возмутили жителей. Об этом сообщает НГА.

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По информации издания, на Алтае 1 августа начали активно обсуждать группу девушек, которые фотографировались без одежды на пляже у реки Чемал. Кадры с нудистками стали разлетаться в соцсетях.

На данный момент неизвестно, кто и с какой целью организовал необычную фотосессию, однако поведение девушек вызвало у местных жителей возмущение. Отмечается, что в момент инцидента на пляже также находились люди с детьми. Недовольные россияне отметили, что в регионе есть большое количество мест, где такое мероприятие можно было бы провести вдали от посторонних глаз.

Администрация Чемальского района не осталась в стороне и прокомментировала произошедшее. Власти напомнили, что за публичную демонстрацию гениталий в российском законодательстве предусмотрена ответственность.