Каждую неделю 20 россиян становятся миллионерами благодаря лотерее

В России в среднем появляется по 20 миллионеров каждую неделю благодаря выигрышу в лотерею. Об этом в распространителе гослотерей «Столото» сообщили RT.

По данным специалистов, в прошлом году миллионерами стали 1 тыс. 45 россиян, покупавших билеты, распространяемые «Столото».

«За первое полугодие 2024 года в ряду лотерейных миллионеров оказались более 515 человек», — добавили в организации.



Всего более 8 тыс. жителей страны выиграли от миллиона и более за весь период распространения лотерей, добавили представители компании. Причем трое человек смогли получить рекордный выигрыш – 1 млрд рублей, а еще восемь человек забрали более полумиллиарда.