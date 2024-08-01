Под Волгоградом пришел в сознание водитель КамАЗа, врезавшегося в поезд

Под Волгоградом 43-летний водитель КамАЗа, врезавшегося в пассажирский поезд, пришел в сознание. Его состояние медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

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После аварии мужчина находился в реанимации.

ЧП произошло в понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области. Водитель грузовой машины выехал на железнодорожный переезд на красный свет, где столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер.

С рельсов сошли девять вагонов, а семь опрокинулись. Различные травмы, ссадины и ушибы получили свыше 170 человек.