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Посол Франции Леви: оформление виз для граждан РФ стало занимать больше времени

Срок оформления шенгенских виз для граждан РФ заметно увеличился. Об этом в ходе интервью для "Независимой газеты" заявил французский посол в Москве Пьер Леви.

Посол Франции Леви: оформление виз для граждан РФ стало занимать больше времени
© Газета.Ru

Он обратил внимание, что дипломатические представительства продолжают выдавать россиянам визы в соответствии с директивами Европейского союза (ЕС). Как сказал Леви, этот факт очень важен.

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"Правда, согласно общеевропейским правилам, визы подорожали, а срок их оформления увеличился", — добавил посол.

С 11 июня консульский сбор за оформление шенгенской визы увеличился до €90. До этого он составлял €80. 29 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в последнее время доля отказов в выдаче шенгенских виз гражданам РФ выросла до 20%.

Также, по его словам, сократилось общее количество оформляемых для россиян документов. В 2019 году граждане РФ получили около четырех млн шенгенских виз, в 2023 году их количество составило порядка 600 тыс. При этом за первые семь месяцев текущего года россиянам выдали около 449 тыс. документов.

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