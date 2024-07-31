Для школ Херсонщины к 1 сентября докупят более 145 тыс. учебников

Школы в Херсонской области к 1 сентября дополнительно обеспечат 146 тыс. школьных учебников, в том числе за счет областного бюджета и помощи регионов-шефов, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Более 2 тысяч человек приняли участие в нашем соцопросе о проблемах, которые тревожат родителей при подготовке к школе. Почти половина назвали главной тревогу за безопасность детей, что вполне понятно в нашем прифронтовом регионе. Также в числе главных проблем вы назвали нехватку учителей, плохие условия и учебную базу школ, питание в детских учреждениях. <...> Комплектом бесплатных учебников должен быть обеспечен каждый российский школьник. С учетом роста числа школьников закупаем еще 146 тысяч новых учебников", - написал он.



Как уточнили ТАСС в пресс-службе председателя правительства области, этих учебников хватит, чтобы обеспечить ими бесплатно всех учащихся на Херсонщине.

Алексеенко добавил, что в пяти школах проходит капитальный ремонт, еще в 19 - текущий ремонт по госпрограммам. Кроме того, 17 учреждений образования в 2024 году приведут в порядок регионы-шефы.

"Чтобы улучшить питание детей, системно модернизируем пищеблоки школ. В прошлом году полностью обновили их в четырех школах. До конца этого года модернизируем еще девять школьных столовых. Новое оборудование для пищеблоков поставляется по федеральной программе, помогают и регионы-шефы", - написал председатель регионального правительства.



Кроме того, по федеральной программе 57 школ оснастят учебными лабораториями по физике, химии, биологии, робототехнике.