Власти Кубани опровергли слухи о переписи лишних холодильников и кондиционеров

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг слухи о предстоящей переписи лишних холодильников и кондиционеров в столице региона для контроля потребления электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Фейковую новость о лимитах потребления электроэнергии на Кубани разместили на сайте одной из районных газет", - говорится в сообщении.



Там подчеркнули, что данная новость является фейком.

"Сайт средства массовой информации был взломан злоумышленниками", - отметили в оперштабе.



20 июля жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света. Люди были недовольны долгими перебоями электричества в 40-градусную жару. Протестующие заблокировали дорогу с требованием "дать свет". На место прибыл мэр города Евгений Наумов — после этого нескольких человек задержали "за оскорбление властей". Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил "привязать его наручниками к столбу". Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России.