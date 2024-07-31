Вместимость нового ж/д комплекса составляет 900 человек — на треть больше, чем в старом здании

В Мариуполе восстановлен железнодорожный вокзал, его открыл в среду, 31 июля, глава Росжелдора Алексей Дружинин, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

«Вокзал — это всегда центр жизни в России, центр притяжения. И то, что удалось восстановить его за столь короткое время, — это лучший подарок от транспортных строителей к Дню железнодорожника», — отметил на церемонии открытия Дружинин.



Вместимость нового ж/д комплекса составляет 900 человек, что на треть выше, чем в прежнем здании.

«Прежнее здание вокзала было разрушено на 80% в период активных боевых действий в 2022 году. Реконструкция велась с 1 марта 2023 года. Восстановление архитектурного облика здания выполнено близко к исходному, с внедрением современных технологий», — отмечает Росжелдор.



Пассажиропоток вокзала может составить 600 тысяч пассажиров в дальнем следовании к 2034 году и 900 тысяч — в пригородном сообщении, отметили в ведомстве.