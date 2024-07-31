В Подмосковье откроют еще четыре библиотеки после модернизации

В Минкультуры Московской области рассказали, что осенью 2024 года в регионе откроют ещё четыре библиотеки после модернизации.

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметили в ведомстве, обновлённые библиотеки откроются в Пущине, Рузе, Долгопрудном и Лыткарине.

У каждого учреждения будет свой дизайн, разработанный с учётом культурных кодов региона.

Также в библиотеках будут работать театральные и творческие студии, кружки по шахматам, шашкам и другим развивающим активностям.

Ранее в столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что за шесть месяцев 2024 года в сервисе «Библиотеки Москвы» забронировали более 200 тыс. книг.