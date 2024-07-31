Объявлены результаты фестиваля Dream Fest в Баку

С 23 по 28 июля в Баку, на побережье города-курорта Sea Breeze, проходил масштабный музыкальный фестиваль DREAM Fest: три музыкальные сцены, 50 000+ зрителей, 150 мировых звезд, среди которых David Foster, Craig David, Jason Derulo, Nicole Scherzinger, The Jacksons, K-Maro, Imany, Dr. Alban, Outlandish, Original Enigma Voices и многие другие.

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DREAM Fest собрал беспрецедентное количество артистов и зрителей.

«Мы провели фестиваль действительно грандиозного масштаба – в Sea Breeze приехало более 150 артистов из самых разных стран. Я счастлив, что столько звезд мировой величины собрались на трех сценах DREAM Fest, и столько зрителей стали свидетелями этого потрясающего шоу, над которым работала профессиональная команда с огромным опытом проведения мероприятий мирового масштаба. DREAM Fest – это новый вызов, новые технологии и возможность реализовать самые невероятные идеи», – отметил организатор фестиваля Эмин Агаларов.



Для фестиваля было разработано 260 тонн сценических конструкций. Артисты выступали на трех сценах: Main Stage и установленные в бассейнах Sun и Moon. Было использовано 1000 световых приборов, три световых пульта и пять звуковых пультов, 600 кв. м led-экранов, 20 камер и гигабайты индивидуального видеоконтента.

Участниками фестиваля стали 1000 человек в составе команд артистов. В работе над DREAM Fest было задействовано более 5000 человек: команда организаторов, волонтеры, работники сцены и многие другие.

Концепция ковровой дорожки разрабатывалась несколько месяцев. Особенно важно было просчитать нагрузки конструкций – ветра Каспия бывают сильными, безопасность – в приоритете. Благодаря трехметровому подиуму, открывался панорамный вид на фестивальную площадку и Каспийское море. В проекте использовалась сложная сценическая машинерия, разнообразные спецэффекты и пиротехника. Каждый день в небе гремел грандиозный салют.

В рамках фестиваля проходила церемония закладки звезд всемирно известных артистов на Аллее Славы Sea Breeze – новой достопримечательности Азербайджана. За шесть дней фестиваля свои автографы на 13 звездах оставили: The Jacksons, Dr. Alban, Original Enigma Voices, Thomas Anders, СС Сatch, Craig David, Gianni Russo, David Foster, Nicole Scherzinger, Katharine McPhee, Jack Savoretti, Rafet El Roman, Фаррух Закиров. Посетить Sea Breeze Walk of Fame и сфотографироваться со звездами кумиров может любой желающий.

Вечернее шоу ежедневно начиналось со встречи артистов на торжественной ковровой дорожке – не красной, а нежно-оранжевой, вдохновленной жарким бакинским солнцем. Гостями ведущего Кости Bravo стали Эмин Агаларов с семьей, Яна Рудковская, Сергей Бурунов, Bahh Tee & Turken, Эльбрус Джанмирзоев, Вадим Верник, Марьям Тилляева, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Гусейн Гасанов, Arabesque, Алина Шпак, Юрий Киселев, Настасья Шубская, Тимур Вайнштейн, Никита Мартынов, Катя Адушкина, Юрий Костин, IVKA, Ольга Мягких, Лаура Джугелия, Динара Сатжан, Ольга Воронцова и многие другие.

В первый день фестиваль открыло выступление EMIN'a в сопровождении Ансамбля танца Одлар Юрду под руководством Народной артистки республики Тараны Мурадовой. Впервые в Баку выступил хитмейкер Jason Derulo. На трех сценах выступили Imany, Outlandish, Celentano Tribute Show, Люся Чеботина и другие звезды. Второй день начался со светского бранча журнала ОК! в резиденции Beach Club Sea Breeze. Звездами вечернего шоу стали МОТ, Ани Лорак, Thomas Anders, Dr. Alban и многие другие.

В третий день фестиваля состоялась пресс-прогулка по Баку с легендарными The Jacksons. Звездами концерта стали: SEVILLE (Artik & Asti), Брэндон Стоун, Amirchik, MONA, TONY, Andro, Original Enigma Voices, JONY, K-Maro, EFENDI, Craig David Presents TS5 и многие другие. Четвертый день запомнился выступлениями легенд Engelbert Humperdinck и Gianni Russo, CC Catch, Bosson, The Jackson, Thomas Anders, Клавы Коки и других.

Сенсацией пятого фестивального дня стало шоу David Foster & Friends с участием EMIN, Katharine McPhee, Ани Лорак, Engelbert Humperdinck, Alessandro Safina и Nicole Scherzinger. В вечернем шоу приняли участие Jack Savoretti, Стас Михайлов, Ирина Дубцова и многие другие. В заключительный день фестиваля прошла экскурсия по городу-курорту Sea Breeze. Закрытие DREAM Fest сопровождало шоу EMIN & Friends с участием Стаса Михайлова, Михаила Задорина, Нани Брегвадзе, Ани Лорак и Эллаи. Для зрителей выступили Мари Краймбрери, Айгюн Кязимова, Alonestar и многие другие. Звезды фестиваля исполнили финальную песню под фееричный салют над побережьем.

«Я ощущаю здесь сумасшедшую энергетику – на фестивале мне нравится абсолютно всё: музыка, люди, Каспийское море и ежедневные шоу! Эмин очень гостеприимный хозяин, и я рада побывать в таком красивом месте, как Sea Breeze», – рассказала журналистам Николь Шерзингер.



Ведущие концертов: Регина Тодоренко, Юлианна Караулова, Люся Чеботина и Владимир Маркони, Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Каждый вечер после шоу гости отправлялись на after party, где продолжали отдыхать, наслаждаться музыкой и атмосферой каспийского побережья, общаться и танцевать до самого утра.

Смотреть трансляцию с ковровой дорожки всю фестивальную неделю можно было онлайн – в социальной сети «ВКонтакте». Телевизионную версию концертов DREAM Fest зрители увидят на телеканале НТВ.

DREAM Fest – это атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который стал еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. DREAM Fest – новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air на берегу Каспийского моря, невероятные шоу и выступления сотни всемирно известных артистов.

Sea Breeze Resort – премиальный морской курорт и прибрежный комплекс с европейским уровнем инфраструктуры, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Мягкий климат и впечатляющую морскую акваторию гармонично дополняют стильные архитектурные кварталы, инфраструктура премиум-класса, все виды услуг и развлечений для жителей и гостей города. Одной из главных особенностей Sea Breeze станет Caspian Dream Liner – апарт-отель в виде белоснежного лайнера, который возводится на собственном острове. Уникальный архитектурный проект сделает Sea Breeze привлекательной точкой на мировой карте туризма. Именно здесь, в дальнейшем, разместится основная сцена фестиваля DREAM Fest.

Всё лучшее в музыке традиционно зарождается летом на побережье Каспия.

Международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2024

23-28 июля 2024 года, Sea Breeze Resort, Баку.