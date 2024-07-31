В Приморье разрешили перенести начало учебного года на две недели. Глава российского региона Олег Кожемяко во время трансляции «Прямого разговора» на ОТВ аргументировал такую возможность тем, что дети не успели отдохнуть.

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«В тех муниципальных образованиях, где шли ливневые дожди, где ребята не смогли полноценно отдохнуть, главы муниципальных образований, руководители управления образования могут принять решение о переносе начала учебного года на 15 сентября», — заявил Кожемяко.



В министерстве образования Приморья добавили, что соответствующие рекомендации уже разослали администрациям тех населенных пунктов, где из-за паводков невозможно начать своевременно учебный год. При этом учреждениям дополнительного образования рекомендовали включить в расписание больше внеурочных активностей для детей на период до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что число подтопленных приусадебных участков в Приморском крае выросло вдвое за сутки — до 95. От транспортного сообщения отрезаны пять населенных пунктов региона.