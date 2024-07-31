В Тюмени третий день ищут пропавшего подростка

В Тюмени ищут пропавшую двое суток назад девочку 2008 года рождения, сообщает сообщество поискового отряда «Белая сова — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что 29 июля около 13:00она ушла с улицы 25 лет Октября. С тех пор ребенка никто не видел.

Девочка была одета в черные брюки, черно-зеленую кофту и белые кроссовки. Всех, кто что-либо знает о ребенке просят обратиться в полицию или к волонтерам.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге без вести пропал 10-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок ушел из дома из-за шутки пьяной бабушки, заявившей, что он является приемным ребенком.

До этого в Архангельской области нашли живой двухлетнюю девочку, которая пропала 28 июля. Ее обнаружили в болоте, серьезных травм и повреждений у нее не выявили. Ребенка поместили в отделение реанимации для полноценного контроля за состоянием здоровья.

В Петрозаводске пропала 17-летняя девушка. Предполагалось, что несовершеннолетняя могла уехать в Санкт-Петербург, ее поиски продолжались почти два месяца. В результате девушку нашли мертвой в парке со следами насильственной смерти.