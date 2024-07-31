Муж создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук рассказал о том, как их общие дети проживают развод.

— Я бы не хотел рассказывать, как тяжело наши дети переживают все, что происходит между нами. Девочки путешествуют, стараясь отвлечься, младшие мальчики окружены заботой, нянями и занятиями. Меня радует, что в последнюю неделю жена стала чаще общаться с ними, это хорошо, — рассказал Бакальчук в интервью Telegram-каналу Shot.



Также он поделился тем, что многих сотрудников компании Wildberries уволили после начала процесса слияния c Russ. В будущем маркетплейс ждет множество новых проблем. Предприниматель подчеркнул, что не жалеет о том, что долгие годы трудился в тени своей жены.

Татьяна Бакальчук раскрыла новые подробности о своем разводе и сравнила его с ситуацией в семье Алсу

До этого Бакальчук рассказал о странностях, связанных с поведение жены. Он отметил, что пришла пора остановиться и поговорить, «глядя друг другу в глаза — честно и открыто». Бизнесмен считает, что жене «нужна помощь».

Совладелец и глава группы компаний по продаже электронной техники DNS Дмитрий Алексеев предупредил Татьяну Бакальчук о возможных рисках объединения маркетплейса с оператором рекламы Russ.