Россиянам рассказали о погоде в августе

В августе на большей части территории России температура будет около нормы, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Теплее нормы в августе будет в Мурманской области, Карелии, на севере Ленинградской области, в Архангельской области и на востоке Коми. Кроме того, превышение нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Омской, Томской, Новосибирской областях и Приморском крае. Температура ниже нормы прогнозируется только в северной и центральной частях Якутии.

Что касается осадков, их дефицит ожидается на западе Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областях, практически во всем Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе на Ставрополье. Мало дождей прогнозируются в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях и республике Башкортостан, а также в Челябинской, Курганской, Омской и частично Новосибирской области.

Избыток осадков ожидается в северной части Красноярского края, на северо-востоке Якутии, на Чукотке, в Магаданской области и в южной части Приморского края. На остальной территории количество осадков будет около нормы.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что август в Москве выдастся сухим и теплым, но без изнуряющей жары.