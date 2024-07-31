$86.33-0.2393.29-0.84
Почта

В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России отсутствует необходимость запрещать вебкам. Об этом решении она сообщила каналу RTVI.

В Госдуме решили не запрещать вебкам в России
© globallookpress.com

«Участие наших девушек в силу недостатков воспитания в вебкаме, конечно, есть, но мы не считаем, что нам нужны дополнительные меры регулирования», — оценила депутат перспективу запрета вебкама по примеру Киргизии.

Останина также заявила, что российское общество получится вернуть к традиционным ценностям благодаря соответствующему указу президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров подисал закон о криминализации вебкама в стране. Документ предполагает наказание за организацию вебкам-студий, а также ведения онлайн-трансляций. За нарушение запрета предполагаются штрафы в сотни тысяч рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

Общество
Садыр Жапаров
Нина Останина
Владимир Путин
Госдума
1