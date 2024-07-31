В МВД сообщили о росте выявления фактов незаконной миграции

Министерство внутренних дел России сообщило, что за шесть месяцев года текущего года выявило почти на 133% больше фактов организации незаконной миграции. Газета.Ru

«За шесть месяцев текущего года выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции. При этом за указанный период иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 6,4% преступлений меньше, чем за соответствующий период прошлого года», - сказали в пресс-центре. ТАСС

Отмечается, что на 14,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев. Деловая газета «Взгляд»