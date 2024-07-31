Стала известна цена «спермы Дурова» в одной из клиник России

Клиника, в которой якобы находится сперма создателя Telegram Павла Дурова, продает ее дороже, чем материал других доноров. Об этом пишет RT.

Ранее миллиардер рассказал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Он признался, что 15 лет назад сдал сперму в клинике по просьбе друга, поскольку тот не мог завести ребенка с женой. Руководитель медучреждения предложил Дурову сдать больше семени, чтобы помочь большему числу пар. Он заявил, что собирается открыть свой ДНК-код, чтобы родившиеся от него дети смогли проще найти друг друга.

По данным корреспондента RT, в клинике, где как утверждается хранится сперма Дурова, клиентам показывают анкету, которую якобы заполнил сам миллиардер. В ней говорится, что он правша, «жаворонок», средний балл в школе и вузе был 5, рост 176 и вес 72 кг.

«Одна доза спермы в учреждении стоит 20 тысяч рублей, но за биоматериал основателя Telegram просят 30 тысяч рублей. Полная стоимость услуги вместе с посадкой эмбрионов стоит от 225 до 300 тысяч рублей. Забеременеть можно по ОМС при наличии квоты, оплатив лишь материал и хранение эмбрионов за 12 тысяч рублей в год», - отмечает издание.



При этом в клинике пояснили, что ранее «сперма Дурова» стоила 70 тысяч рублей, но было принято решение снизить цену до 30 тысяч. На вопрос о гарантиях не ответили, но показали детские фотографии Павла Дурова, которых нет в сети, а также несколько снимков детей, появившихся якобы от него, говорится в статье.

Также в клинике рассказали об ажиотажном спросе на «материал Дурова», подчеркнув, что «вся запись только на него».