У черноморского побережья замечен пингвин. Об этом сообщает «Коммерсант».

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры. Профессор, доктор биологических наук, академик РАЕ, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудахтина отметил, что пингвин совершил побег из частного зоопарка в Сочи.

Специалист отметил, что Черное море является благоприятной акваторией для пингвина. Там много рыбы, а животное может приспособиться к любой жизненной ситуации, добавил он.

Ранее большой коллектив ученых во главе с исследователями из Австралийского антарктического подразделении опубликовал прогноз, согласно которому в течение столетия императорские пингвины исчезнут, поскольку лед вокруг континента растает.

Жизненный цикл этих птиц сильно зависит от стабильности морского льда. Так, вторая по размеру колония в бухте Халли четыре сезона подряд лишалась потомства из-за слишком раннего таяния.