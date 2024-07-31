В Уфе спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину
Спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину в Уфе, сообщили в МЧС РФ.
"Спасатели МЧС России вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину. В Уфе за помощью обратилась смена скорой помощи. Было необходимо транспортировать тяжело больного из квартиры на втором этаже в машину врачей", - говорится в сообщении.
Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС доставили пациента и благополучно госпитализировали.