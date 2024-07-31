$86.33-0.2393.29-0.84
Почта

В Уфе спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину

Спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину в Уфе, сообщили в МЧС РФ.

В Уфе спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину
© РИА Новости
"Спасатели МЧС России вынесли из квартиры 200-килограммового мужчину. В Уфе за помощью обратилась смена скорой помощи. Было необходимо транспортировать тяжело больного из квартиры на втором этаже в машину врачей", - говорится в сообщении.

Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС доставили пациента и благополучно госпитализировали.

Общество
МЧС России