В Крыму открыли памятник астрономам

В Крыму, в поселке Научный, где располагается Крымская астрофизическая обсерватория, открыли памятник астрономам. Автором работы стал заслуженный художник Крыма Федор Паршин.

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Инициатором открытия памятника, установленного за внебюджетный счет, был живущий в Научном председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.

«Мы долго работали над концепцией сквера, проводили субботники, обсуждали, каким должен быть памятник. В детстве для нас, жителей Научного, астрономия, астрофизика были сложными, интересными понятиями. Сейчас этим памятником мы отдаем дать уважения людям, посвятившим себя изучению нашей Вселенной», — рассказал спикер республиканского парламента.



Крымская обсерватория — одна из старейших в России. Ее основал в самом начале ХХ века на горе Кошка возле поселка Симеиз астроном Николай Мальцов. В годы Великой Отечественной войны обсерватория была практически полностью разрушена, однако уже через месяц после Победы Советское правительство приняло решение о ее восстановлении. При этом было решено, что главная база крымских астрономов расположится в Центральном Крыму, где астроклимат больше подходит для наблюдений, — специально для этого и был построен поселок Научный, а в Симеизе осталась лаборатория радиоастрономии.