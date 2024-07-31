Умер музыкант Михаил Подкорытов-Курганский

Во вторник, 20 июля, скончался известный музыкант Михаил Подкорытов-Курганский. Уточняется, что артист продолжительное время болел.

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— После болезни умер наш друг и товарищ, музыкант, аранжировщик, звукорежиссер, руководитель студии эстрадного творчества «Рубикон». Вкладывая всю душу в свое творчество, Михаил требовал этого и от остальных, не терпя полумер, — говорится в публикации Дворца культуры железнодорожников Кургана во «ВКонтакте».



В комментариях поклонники его творчества высказывают соболезнование членам семьи музыканта и отзываются о нем как о прекрасном, честном и талантливом человеке. О месте и времени прощания в ДКЖ пообещали сообщить позднее.

Михаилу Подкорытову-Курганскому было 49 лет. Он занимался звукозаписью, сведением и мастерингом, сдавал в аренду профессиональное звуковое оборудование, поставлял профессиональное звуковое и световое оборудование для баров, ресторанов, клубов, концертных залов и студий.

В частности, его оборудование, использовалось на концерте групп «Круиз», «Черный Кофе», «Ария», «Сплин», «Оригами», «Крематорий», «Бутырка», «Смысловые Галлюцинации», Валерием Меладзе, Глебом Самойловым.