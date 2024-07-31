В Новосибирске 8-летняя девочка распылила баллончик в женщину после замечания

В Новосибирске местная жительница пожаловалась на незнакомую девочку, которая распылила ей в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает kp.ru.

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По словам женщины, все началось на детской площадке на улице Зорге, на которую она пришла с сыном. Ее ребенок забрался на горку, что не понравилось старшим детям, лет 8-9 — они играли в жмурки. Сибирячка утверждает, что одна из девочек стала толкать ее сына, поэтому она сделала ей замечание. После этого женщина попыталась поговорить с обидчицей сына, узнать, где ее родители.

«Она меня обматерила и сказала, что мама научила ее всех посылать. Я попросила ее отвести меня к своей маме. Когда мы дошли до ее подъезда, девочка достала из кармана перцовый баллончик и пшикнула мне в лицо», — поделилась потерпевшая.



Женщина отметила, что еще час не могла открыть после этого глаза, а в врачи диагностировали ей ожог.

Сибирячка заявила, что не собирается обращаться в полицию, но хочет найти родителей школьницы, чтобы поговорить о поведении их дочери.