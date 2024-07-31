Краудфандинговая платформа Planeta.ru готовит важный анонс на Пикник «Афиша»

Приглашаем всех принять участие в важном событии российского краудфандинга — 3 августа в 11:00 на фестивале Пикник «Афиша» на териитории авторов Planeta.ru платформа представит новый брендинг и объявит о запуске полноценной экосистемы, которая перевернет представление о краудфандинге.

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На пресс-конференции Planeta.ru, посвященной запуску новой экосистемы, соберутся ведущие лидеры краудфандингового сообщества:

Федор Мурачковский, основатель Planeta.ru, поделится видением развития платформы и расскажет о ключевых особенностях экосистемы.

Василий Андрющенко, сооснователь Planeta.ru и генеральный директор магазина «Планеты» и «Atmosfera», расскажет о том, как создавался магазин, где каждый участник может приобрести уникальные товары.

Петр Налич, певец и композитор, один из успешных авторов Planeta.ru, поделится своим опытом участия в краудфандинге и расскажет о влиянии платформы на развитие его творческой деятельности.

Катя Гирко, музыкант, автор-исполнитель поделится опытом реализации проекта с помощью краудфандинга и расскажет о том, как новая экосистема может помочь творческим людям.

Владимир Фролов, исполнительный продюсер фестиваля Пикник «Афиши» расскажет о значении краудфандинга для развития культурных событий.

В формате дискуссии спикеры обсудят ключевые моменты развития краудфандинга в 2023-2024 годах, которые стали периодом трансформаций. Особое внимание будет уделено созданию единой крауд-экосистемы Planeta.ru, ее влиянию на рынок, а также главным событиям и тенденциям, которые сформируют будущее краудфандинга в России.

«12 лет назад мы запустили Planeta.ru с мечтой о том, чтобы любой человек мог реализовать свою идею и получить поддержку сообщества. За эти годы мы прошли долгий путь, помогли тысячам проектов обрести жизнь, и сейчас готовы к новым вызовам. Экосистема – это не просто платформа, а целый мир возможностей для творческих людей. Наша цель — дать авторам возможность пройти весь путь от идеи до реализации проекта в одном месте» — делится планами Федор Мурачковский, основатель краудфандинговой платформы Planeta.ru.



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