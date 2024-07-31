Планы на выходные: Пикник «Афиши» со сценой Звука

В этом году легендарный музыкальный фестиваль возобновляется после перерыва. Пикник «Афиши» пройдет в двух городах: 3 и 4 августа –– в Москве и 10 и 11 августа –– в Санкт-Петербурге. В лайнапе 2024 года –– как легенды «Пикника», так и трендовые молодые группы и электронные музыканты. В их числе: FEDUK, PHARAOH, Хаски, Тося Чайкина, Антоха МС и другие.

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В Москве «Пикник» отметит 20‑летие в месте своего рождения –– на территории СК «Лужники», где впервые состоялся в 2004 году. В Санкт-Петербурге фестиваль дебютирует на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова.

В этом году талантливые новички на Пикнике «Афиши» будут выступать на сцене HiFi-стриминга Звук. В лайнапе Москвы: Afelia, ENTYPE, Acid Racer, STRANIZA, Polovinka, СТОУНД, LAVBLAST, TonySouljah, WHY, BERRY, Маугли, Горный, МАЯК, Рудольф Страусов, Наша Таня, fck stereotypes, ISAEVA, acid orchestra, ISMA, 3.56 am и Voi.

В Санкт-Петербурге: ENTYPE, ONATIVE, Лилая, Polovinka, STRANIZA, Acid Racer, LAVBLAST, СТОУНД, ISAEVA, Лолита Кокс, Маяк, Рудольф Страусов, fck stereotypes, acid orchestra, YERKATT, Маугли и Voi.

Кормить на Пикнике «Афиши» будут мультикультурным крафтовым стритфудом, который объединит пять фудкортов в Москве и три — в Санкт-Петербурге.

На фестивале также будут маркет, спортивные активности – от фитнеса до воркаута, детская зона, выставки и нетворкинг. А в лектории пройдут паблик-токи на темы, которые обязательно захочется обсудить. К примеру, 3 августа в 17:00 гостей ждут на панельной дискуссии «Создавая музыку. Технологический шифт и культурная ностальгия» – о том, будет ли новая музыка становиться проще, станут ли артисты отказываться от выпуска больших пластинок в пользу виральных синглов, и смогут ли сохранить популярность те, кто откажется следовать этим трендам. В числе экспертов дискуссии: директор по контенту HiFi-стриминга Звук Илья Карпухин, менеджер Bushido Zho и Soda Luv Даниил Сухоруков, создатель канала «Брокен Дэнс», один из авторов шоу «Вписка» Николай Редькин и другие.

Генеральным партнером фестиваля выступит Сбер. Стратегический информационный партнер Пикника «Афиши» –– Rambler&Co.

Илья Карпухин, директор по контенту HiFi-стриминга Звук: