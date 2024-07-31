В России выросло число граждан с избыточным весом

В России за последние пять лет доля людей с избыточным весом выросла до 62,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что в 2018-м этот показатель был на отметке 61,7%.

В публикации сказано, что чаще всего с проблемами лишнего веса сталкиваются мужчины. Так, доля мужского населения с предожирением увеличилась с 46,9% до 52,4%. При этом число тех, у кого нет проблем с весом, снизилось с 34% до 30,9%.

В свою очередь доля женщин с нормальным весом за последние пять лет выросла с 38,1% до 39,4%. В то же время число россиянок с предожирением выросло с 34,7% до 37,1%.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Репникова заявила, что люди начинают страдать от лишнего веса, потому что их в детстве постоянно заставляют доедать, что формирует неправильный режим питания. По ее словам, данную проблему мог бы решить предмет пищевое поведение, который следует вводить в детских садах или школах.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил, что эпидемия ожирения грозит россиянам инвалидностью. Парламентарий уточнил, что излишний вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и проблемам с эндокринной системой.