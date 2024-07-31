СМИ: Жители Эстонии ходят пешком в Россию за продуктами и лекарствами

Жители Эстонии пешком переходят границу с Россией, чтобы купить продукты и лекарства. Глава Ивангорода Владимир Соснин предложил им подумать о переезде в Россию.

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«Когда отношения были нормальными, многие нарвитяне приходили на работу к нам, и наоборот», – цитирует его «КП».



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По информации газеты, основной контингент пересекающих границу – это жители Ивангорода и Нарвы. Многие из них имеют родственников в соседнем городе или оформленный вид на жительство.

Отличить «челноков» из Эстонии легко: их сумки набиты товарами. Среди них встречаются и «курьезные персонажи» – подвыпившие мужчины в спортивных штанах, знакомые пограничникам. Они пересекают границу, чтобы встретиться с друзьями.

Эстонские власти ввели санкции, включая запрет на туризм, пытаясь превратить Ивангород, всегда бывший транзитным, в тупиковый город. Однако эффект оказался противоположным: российский город продолжает развиваться и строить большие планы на будущее, передает издание.

Ранее сообщалось, что в разгар летнего сезона россиянам, стремящимся попасть на родину через эстонскую границу, приходится сталкиваться с многочисленными неудобствами.