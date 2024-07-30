Конюхов установил новый мировой рекорд

Путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола "50 лет Победы".

Таким образом он установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса, сообщили ТАСС в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.