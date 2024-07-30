Конюхов установил новый мировой рекорд

Федор Конюхов пробыл почти 21 день у Северного полюса и установил новый мировой рекорд
Путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола "50 лет Победы".
Таким образом он установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса, сообщили ТАСС в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.
"Всего Федор Конюхов провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км (149 миль). Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км, максимальное значение составило 113,66 км (23 июля в 18:00 по московскому времени). Таким образом, Федор Конюхов установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию", - говорится в сообщении.