Пост Дурова спровоцировал резкий скачок доноров спермы

Пост предпринимателя Павла Дурова о том, что он является биологическим отцом более 100 детей спровоцировал рост числа доноров спермы на 980%, передает Telegram-канал Mash. По информации журналистов, желающих использовать биоматериал бизнесмена для ЭКО также увеличилось на 460%.

При этом, несмотря на возросший интерес, стоимость услуги так и осталась на отметке 20 тысяч рублей. Чаще всего спермой Дурова для процедуры воспользовались в Пермском и Краснодарском краях, в Свердловской и Ленинградской областях, а также в Татарстане.

Ранее юрист Илья Русяев отметил, что своим заявлением о наличии 100 биологических детей создатель Telegram обрек себя на серьезные юридические последствия, угрожающие его финансовому благополучию и бизнес-империи. Матери этих детей могут заявить об интимной связи с предпринимателем, добавил он.

В московской клинике подтвердили продажу спермы Дурова

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Дурова создать многодетную семью. Предприниматель, как и любой человек, «все равно помрет», объявил политик. По его словам, так ему будет кому оставить заработанные за жизнь деньги. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск высмеял Дурова на фоне его признания. Он назвал российского бизнесмена «новым Чингисханом».