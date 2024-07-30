В московской клинике подтвердили продажу спермы Дурова

Сотрудники московской клиники, в которой находятся биоматериалы известного предпринимателя Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, подтвердили информацию в СМИ об активных продажах спермы бизнесмена, пишут «Известия».

Накануне в СМИ появились публикации о том, что сперма Дурова продается по 35 тыс. рублей.

Работницы уточнили, что его биоматериал пользуется спросом, несмотря на повышенную с 20 до 35 тыс. рублей цену, так как после соответствующих процедур получаются «хорошие, очень умные дети».

Вместе с тем, заметили они, цена самой процедуры оплодотворения такая же, как и со спермой других мужчин.

Журналисты отметили, что после ряда публикаций в СМИ о Дурове, его биоматериалах и о том, что он является биологическим отцом 100 детей, количество желающих сдать семя в банк спермы выросло на 980%.

Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей

Кроме того, на 460% выросло число женщин, намеренных пойти на ЭКО со спермой Павла. Некоторые из них заявили, что готовы прилететь ради этого в Россию из-за границы.