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Художника Никаса Сафронова потрясли картины с Шойгу в квартире генерала Булгакова

Картины с экс-министром обороны Сергея Шойгу в квартире генерала Дмитрия Булгакова говорят о его «пошлом вкусе». Об этом рассказал в прямом эфире художник Никас Сафронов.

Никас Сафронов упрекнул генерала Булгакова в «пошлом вкусе»
© РИА Новости
«Я был удивлен и потрясен. Как человек, находящийся на такой должности, имеет такой плохой, пошлый вкус», — добавил Софронов.

Его слова передает Mash.

У генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

Ранее сообщалось, что у арестованного генерала Булгакова нашли холсты с Шойгу в образе командующего российской армией Михаила Кутузова. Также в коллекции нашлись работы, где сотрудники Минобороны РФ изображены в роли чекистов, героев трудового народа и служащих армии.

Общество
Дмитрий Булгаков
Михаил Кутузов
Никас Сафронов
Сергей Шойгу
Минобороны России
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